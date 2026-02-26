Mix de Chacabuco: Madrugada intensa - Presentan obra - Asamblea por una manifestación

Fenómeno.
Humo. Durante la madrugada varios vecinos se comunicaron con Chacabuquero para manifestar una misma inquietud.
Volver a Chacabuquero.
Los mensajes y las fotos compartidas se referían a humo y malos olores en varios sectores de la ciudad. Los vecinos sostuvieron que no podían conciliar el sueño. Algunos señalaron que se trataron de quemas en la zona del basural municipal.
Asamblea. Este sábado 28 de febrero a las 18.00 se llevará a cabo una asamblea abierta en la plaza San Martín. El tema será la organización de las actividades por el Día de la Mujer, o sea, el 8 de Marzo. El comunicado fue enviado por el Partido Obrero.
Obras. Esta mañana la Comuna de Chacabuco presentará los avances de las obras de reparación del techo del Palacio Municipal..El trabajo se viene realizando desde hace unas semanas. Busca solucionar el problema de las filtraciones y el peligro de derrumbe de la estructura. Será a las 10.30.
