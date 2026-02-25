miércoles, 25 de febrero de 2026

Sancionados por estacionar en lugares prohibidos en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre las tareas realizadas este miércoles.



En un operativo de prevención en Alfonsín y Cervantes, con recorrido de móviles y motos de Tránsito conjuntamente con la Policía Comunal  se retuvieron nueve motocicletas porque sus conductores circulaban sin documentación reglamentaria y sin casco. A tres de las mismas les faltaban las chapa patente. Una conducida por un menor de edad.

Al mismo tiempo se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio. Se labraron tres actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía y un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (Rampa de discapacidad).


