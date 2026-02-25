Sancionados por estacionar en lugares prohibidos en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre las tareas realizadas este miércoles.
En un operativo de prevención en Alfonsín y Cervantes, con recorrido de móviles y motos de Tránsito conjuntamente con la Policía Comunal se retuvieron nueve motocicletas porque sus conductores circulaban sin documentación reglamentaria y sin casco. A tres de las mismas les faltaban las chapa patente. Una conducida por un menor de edad.
Al mismo tiempo se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio. Se labraron tres actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía y un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (Rampa de discapacidad).
