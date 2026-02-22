domingo, 22 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descansen: José y Mari.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- José Catania. Falleció a los 92 años. Casa de duelo: Alvear 184. Sepelio a las 10.30


- María Ester Merlo viuda de Zarate Mari. Falleció a los 73 años. Casa de duelo: 9 de julio 491. Sepelio a las 15.00 

.


Necrológicas recientes: QEPD


