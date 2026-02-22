Club de Chacabuco alerta sobre estafas a su nombre

Modalidad conocida.
A través de a las redes sociales se alertó sobre una modalidad de estafas con compras en representación de una entidad deportiva de Chacabuco.
Chacabuquero.
El Club San Martin dio a conocer que alguien se comunica por Whatsapp y propone compras negocios de la ciudad.
Se dijo en el mensaje que ya fueron estados una gomería y una pinturería.
Esto recuerda a lo ocurrido en Junín con alguien que se hacía pasar por el presidente del club Sarmiento. Sin embargo, en la vecina ciudad los comerciantes se dieron cuenta de la treta y contactaron a la Policía para que se pudiera detener a los autores de los hechos.
