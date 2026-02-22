domingo, 22 de febrero de 2026

Club de Chacabuco alerta sobre estafas a su nombre

 


Modalidad conocida.

A través de a las redes sociales se alertó sobre una modalidad de estafas con compras en representación de una entidad deportiva de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Gran peña en Chacabuco
Gran Pela en Chacabuco con Walter Vallejo

El Club San Martin dio a conocer que alguien se comunica por Whatsapp y propone compras  negocios de la ciudad.

Se dijo en el mensaje que ya fueron estados una gomería y una pinturería.

Arco
Chanchería El Corte Perfecto

Esto recuerda a lo ocurrido en Junín con alguien que se hacía pasar por el presidente del club Sarmiento. Sin embargo, en la vecina ciudad los comerciantes se dieron cuenta de la treta y contactaron a la Policía para que se pudiera detener a los autores de los hechos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Incendio en una vivienda

- Brindaron detalles sobre la función de la garita de la plaza General Paz

Todavía se habla de esto:

- Tres fotos del deporte de Chacabuco: fútbol, tenis y pileta

- Comerciantes en alerta en el centro de Chacabuco por posibles estafas

- "¿Para qué pusieron la garita en la plaza?"

- Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco

- Necrológicas I

- Policiales:

- Incidentes

- Pelea

- Robo en Chacabuco

- Choque en la noche de Chacabuco







on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)