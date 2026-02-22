Madrugada.
Esta noche se registró un incendio en una vivienda en un barrio de Chacabuco.
Un grupo de vecinos atacó el fuego antes de la llegada de los bomberos voluntarios.
Ocurrió en el barrio San Cayetano entre Mateo Muro y Dante Seccondo.
En el lugar vive una familia de apellido Corbacho.
