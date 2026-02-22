Se escapó de un control y se escondió en propiedad privada en Chacabuco

De noche.
Esta madrugada se registró una situación en la zona del corredor nocturno de Chacabuco.
Fue retenida una motocicleta 110 sin chapa patente que iba realizando maniobras intempestivas y circulando a contramano tras una particular situación.
Al encontrarse con móviles y motos de Tránsito y Policía comunal, el motociclista trató de esconderse junto a su rodado en una propiedad privada porque no poseía la documentación reglamentaria
Ocurrió en avenida Solís y Villegas, a la misma hora en la que se registró el incendio en el barrio San Cayetano.
En total fueron secuestradas tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente, una motocicleta por circular con escape antirreglamentario sin documentación reglamentaria, sin casco realizando, ruidos molestos, y se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.
