domingo, 22 de febrero de 2026

Se escapó de un control y se escondió en propiedad privada en Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

De noche.

Esta madrugada se registró una situación en la zona del corredor nocturno de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Arco
Chanchería El Corte Perfecto

Fue retenida una motocicleta 110 sin chapa patente que iba realizando maniobras intempestivas y circulando a contramano tras una particular situación.

Al encontrarse con móviles y motos de Tránsito y Policía comunal, el motociclista  trató de esconderse junto a su rodado en una propiedad privada porque no poseía la documentación reglamentaria

Ocurrió en avenida Solís y Villegas, a la misma hora en la que se registró el incendio en el barrio San Cayetano.

Gran peña en Chacabuco
Gran Pela en Chacabuco con Walter Vallejo

En total fueron secuestradas  tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente, una motocicleta por circular con escape antirreglamentario sin documentación reglamentaria, sin casco realizando, ruidos molestos, y se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Club de Chacabuco alerta sobre estafas a su nombre

- Incendio en una vivienda

- Brindaron detalles sobre la función de la garita de la plaza General Paz

Todavía se habla de esto:

- Tres fotos del deporte de Chacabuco: fútbol, tenis y pileta

- Comerciantes en alerta en el centro de Chacabuco por posibles estafas

- "¿Para qué pusieron la garita en la plaza?"

- Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco

- Necrológicas I

- Policiales:

- Incidentes

- Pelea

- Robo en Chacabuco

- Choque en la noche de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)