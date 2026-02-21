sábado, 21 de febrero de 2026

Tres fotos del deporte de Chacabuco: fútbol, tenis y pileta


La foto que encabeza la publicación muestra la inauguración oficial del torneo de fútbol Copa Mauricio Paz de la Liga Deportiva.



El acto se llevó a cabo en la cancha de Argentino y contó con la presencia del intendente Rubén Darío Golía.

Guillermina Naya

La segunda foto muestra la reunión que mantuvo la tenista Guillermina Naya con el Intendente para hablar sobre la promoción del Deporte en Chacabuco.

Pileta del Club Sarmiento de Rawson

La tercera foto forma parte de la convocatoria del Club Sarmiento de Rawson al cierre de la Temporada de pileta. Será este domingo desde las 15.00. 

Habrá distintas actividades para grandes, adolescentes y chicos.


