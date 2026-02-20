viernes, 20 de febrero de 2026

Mix de Chacabuco: Comercios habilitados - Turismo para abuelos - Charla sobre la reforma

 

Comercios habilitados febrero de 2026

Breves.

Habilitaciones. La oficina de Habilitaciones de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo del Director Walter Arozamena, informa que durante el mes de enero se realizaron nueve nuevas habilitaciones comerciales y cuatro regularizaciones.



Volver a Chacabuquero.

Arco
Chanchería El Corte Perfecto

Los rubros habilitados fueron: comidas caseras, artículos de limpieza, venta de neumáticos, cría de animales de granja, rotisería y fiambres, kiosco, carnicería, depósito de máquinas e insumos y un salón de eventos.

Desde el área destacaron la importancia de acompañar a los emprendedores y comerciantes locales, promoviendo el crecimiento económico y la generación de empleo en el distrito.

Gran peña en Chacabuco
Gran Pela en Chacabuco con Walter Vallejo

Actividad. La Dirección de Turismo de Chacabuco, a cargo de Andrea Ferreyra, en conjunto a Adultos Mayores, a cargo de Mauro Comiso, realizaron este jueves una jornada recreativa en la localidad de Rawson, junto a más de 50 vecinos y vecinas de Chacabuco. En la actividad, desarrollada en las instalaciones del Club Sarmiento de la mencionada localidad, estuvo presente el Delegado, Gustavo Millán.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Entre otras acciones, el profesor Marcelo Millán junto a colaboradores y profesores llevaron adelante propuestas de juegos acuáticos, actividades lúdicas y recreativas, promoviendo el movimiento y la participación activa de los adultos mayores. La jornada incluyó además una mateada compartida y una caminata por las calles de la localidad.


Charla. Esta noche a las 20.00 en la Casa Peronista el senador nacional Mariano Recalde brindará una charla sobre la reforma laboral.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Video del caso de Choque y fuga en Chacabuco

- Fuego en un barrio de Chacabuco

- Acusan al Gobierno de quedarse con dinero para los bomberos voluntarios

- Policiales de Chacabuco:

- Rondadores nocturnos

- Caída

- Susto vecinal

- ¿Llegarán estos arcos a las rutas de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Detenido en un barrio de Chacabuco

- Demorado en la tarde de Chacabuco

- Novedades en un centro de Salud y el basural de Chacabuco

- Más datos de un caso de choque y fuga en Chacabuco

- Mix: 

- Daños en una escuela

- Regreso a una dependencia

- Lista de unidad 

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Más datos sobre el vuelco temprano en el desvío de Chacabuco

- Retuvieron una moto y licencias en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)