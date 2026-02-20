Mix de Chacabuco: Comercios habilitados - Turismo para abuelos - Charla sobre la reforma

Breves.
Habilitaciones. La oficina de Habilitaciones de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo del Director Walter Arozamena, informa que durante el mes de enero se realizaron nueve nuevas habilitaciones comerciales y cuatro regularizaciones.
Volver a Chacabuquero.
Los rubros habilitados fueron: comidas caseras, artículos de limpieza, venta de neumáticos, cría de animales de granja, rotisería y fiambres, kiosco, carnicería, depósito de máquinas e insumos y un salón de eventos.
Desde el área destacaron la importancia de acompañar a los emprendedores y comerciantes locales, promoviendo el crecimiento económico y la generación de empleo en el distrito.
Actividad. La Dirección de Turismo de Chacabuco, a cargo de Andrea Ferreyra, en conjunto a Adultos Mayores, a cargo de Mauro Comiso, realizaron este jueves una jornada recreativa en la localidad de Rawson, junto a más de 50 vecinos y vecinas de Chacabuco. En la actividad, desarrollada en las instalaciones del Club Sarmiento de la mencionada localidad, estuvo presente el Delegado, Gustavo Millán.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Entre otras acciones, el profesor Marcelo Millán junto a colaboradores y profesores llevaron adelante propuestas de juegos acuáticos, actividades lúdicas y recreativas, promoviendo el movimiento y la participación activa de los adultos mayores. La jornada incluyó además una mateada compartida y una caminata por las calles de la localidad.
Charla. Esta noche a las 20.00 en la Casa Peronista el senador nacional Mariano Recalde brindará una charla sobre la reforma laboral.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Video del caso de Choque y fuga en Chacabuco
- Fuego en un barrio de Chacabuco
- Acusan al Gobierno de quedarse con dinero para los bomberos voluntarios
- ¿Llegarán estos arcos a las rutas de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Detenido en un barrio de Chacabuco
- Demorado en la tarde de Chacabuco
- Novedades en un centro de Salud y el basural de Chacabuco
- Más datos de un caso de choque y fuga en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Más datos sobre el vuelco temprano en el desvío de Chacabuco
- Retuvieron una moto y licencias en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario