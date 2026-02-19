jueves, 19 de febrero de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Roberto Maldonado y Susana Virginia Benetti. 11 de febrero de 2026

