Mix de Chacabuco: Cierran oficinas - Termina la temporada - Reunión por las adicciones

Cierre. La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informó que este jueves no habrá atención al público por la adhesión al paro nacional por parte de los sindicatos de Luz y Fuerza, APJAE (Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía), UOCRA y Telecomunicaciones
El servicio de guardias de emergencia permanecerá activo y operativo las 24 horas para atender cualquier eventualidad técnica o falla en el suministro que pudiera surgir durante la jornada.
Temporada. La Temporada de Pileta en el CEF N°20 terminará el 28 de febrero.
Adicciones. El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Chaxabuco, Javier Estévez, acompañado por el subsecretario de Salud Mental, Lucas Casellas, y el director de Prevención Comunitaria, Fernando Lezcano, mantuvieron una reunión de trabajo con integrantes del Hogar de Cristo de la Parroquia San Isidro Labrador, donde se coordinaron acciones conjuntas para fortalecer el abordaje territorial en prevención e intervención de los consumos problemáticos.
Durante el encuentro también participaron Gabriela Belfortti, el Padre Agustín Báez, José Vega y Erika Mattiuz.
