Dura reflexión sobre los carnavales de Chacabuco

Una mujer que participa en una de las comparsas de Chacabuco que animó los carnavales locales brindó una dura opinión sobre la reacción los vecinos a la propuesta.
"Sólo quiero comentar algo que pasa en Chacabuco -manifestó-. Tenemos unos carnavales muy lindos, de eso no hay dudas, pero parece que a la gente o no les gustan o no los disfrutan".
"En cambio en otras ciudades como en Los Toldos, fue una noche maravillosa -agregó-. La gente contagió alegría, entusiasmo, el respeto. Así que Chacabuco está en una heladera.Ttrabajamos todo un año para que disfruten nuestros trajes, el color, el brillo, pero bueno tienen que despertar y disfrutar los carnavales con más alegría y entusiasmo. Es mi opinion".
La vecina se llama Andrea Zapata y forma parte de Bombay. Publicó esta reflexión en su perfil de Facebook.
Challa. El Intendente Municipal, Darío Golía, participó del “Martes de Ch’alla” organizado por la Colectividad Boliviana “Simón Bolívar” de Chacabuco. La celebración es una tradición en donde se lleva adelante un ritual de gratitud a la Pachamama en el último día de Carnaval.
Golía estuvo acompañado, entre otras autoridades, por la Presidenta de la Colectividad en nuestra ciudad, Gladys Ontiveros, y el Presidente de la Colectividad Boliviana de Chivilcoy, Víctor Pardo.
“Quiero saludarlos y agradecerles a toda la colectividad de Chacabuco, así como también a la de Chivilcoy que está acá acompañando. A todos ustedes que siempre nos invitan, una invitación que nos jerarquiza, porque tiene que ver con la integración, con el trabajo en conjunto al Municipio. Agradecerles por la participación en el Carnaval 2026, una reivindicación de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, tanto de Argentina como Bolivia”, expresó Golía dirigiéndose a los presentes.
El Jefe Comunal continuó manifestando que “les agradezco también por no perder esto, por no perder la alegría, por seguir trabajando en un mundo difícil, en una sociedad difícil, pero en la que vale la pena seguir trabajando juntos. Muchas gracias, que disfruten de este día de Challa y de Carnaval”.
