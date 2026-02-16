lunes, 16 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

   Que en paz descanse: María.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


- Benedicta María Agazzani viuda de Buceta "Mari". Falleció a los 93 años. Casa de duelo: San Juan 225. Sepelio a las 16.30


.


