Registro de lluvias y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

Para tener en cuenta.
Finalmente llovió en Chacabuco durante la madrugada.
Volver a Chacabuquero.
El registro de los bomberos voluntarios llegó a 8 milímetros.
Se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para la mañana del domingo.
También están pronosticadas lluvias para la tarde en forma de tormentas aisladas.
Hacia la noche solamente se habla de cielo nublado.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Preocupación por un vecino en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Buscan a un vecino de Chacabuco
- Piden ayuda para una vecina de Chacabuco internada
- Se adelantó y amplió la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Ola de inseguridad: hubo otro robo en Chacabuco
- Video: Despiste en la ruta 7 cerca de Chacabuco
- Video: Motociclistas lesionados en una calle de tierra
- Robo en un supermercado de Chacabuco
- Robo con daños y algo más en Chacabuco
- Motociclista accidentado en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario