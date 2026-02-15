domingo, 15 de febrero de 2026

Registro de lluvias y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

Finalmente llovió en Chacabuco durante la madrugada.



El registro de los bomberos voluntarios llegó a 8 milímetros.

Se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para la mañana del domingo.

También están pronosticadas lluvias para la tarde en forma de tormentas aisladas.

Hacia la noche solamente se habla de cielo nublado.



