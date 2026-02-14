sábado, 14 de febrero de 2026

Ola de inseguridad: hubo otro robo en Chacabuco

 


Zona céntrica.

Un nuevo hecho de inseguridad fue reportado este sábado en Chacabuco.



Una vecina puso en conocimiento de la Policía que le sustrajeron pertenencias de una vivienda.

Ocurrió en Zapiola entre Santa Fe y Entre Ríos.

Es el cuarto hecho de inseguridad conocido este sábado..


