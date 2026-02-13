Ya se puede alquilar una cabaña en la laguna de Chacabuco

Para tener en cuenta.
El Club de Pesca de Chacabuco anunció que ya se puede alquilar el "dormis" de la Laguna de Rocha.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Se trata de una cabaña de madera que tiene capacidad para albergar a 4 personas.
Cuesta 30.000 pesos por día.
Los interesados pueden comunicarse con el 2352482430
Otros datos de importancia para los que vayan a la laguna:
El Club de Pesca funciona de martes a domingo de 6.00 a 22.00
El Valor de la entrada por persona es de 1.500 pesos. Los niños de hasta 10 años no pagan entrada.
No se cobra por vehículo.
Los que.quieran acampar deben pagar 3.000 pesos por día.
Ingresar con una casilla rodante cuesta 5.000 pesos por día.
Si llueve el predio permanece cerrado ese día y las 48 horas posteriores.
