jueves, 12 de febrero de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Norberto Carlos Recondo, 9 de febrero de 2026.

.



