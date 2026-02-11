Este Ford A es sensación en las redes sociales

Y está patentada en Chacabuco.
Un automovilista inmortalizó a un Ford A cargado con una moto en San Luis y causó sensación en Internet.
Volver a Chacabuquero.
En pocas horas el video fue reproducido más de 1.6 millones de veces y reunió cerca de 92 mil me gusta.
La patente del vehículo está radicada en Chacabuco. Es propiedad de Fernando Menervino.
Quien publicó el vídeo fue la cuenta F100VillaMercedes de Instagram.
