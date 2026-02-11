miércoles, 11 de febrero de 2026

Este Ford A es sensación en las redes sociales

 


Y está patentada en Chacabuco.

Un automovilista inmortalizó a un Ford A cargado con una moto en San Luis y causó sensación en Internet.



Volver a Chacabuquero.

En la ruta

En pocas horas el video fue reproducido más de 1.6 millones de veces y reunió cerca de 92 mil me gusta.

El corte perfecto carnicería
Ofertas de "El corte perfecto", chanchería

La patente del vehículo está radicada en Chacabuco. Es propiedad de Fernando Menervino.

Quien publicó el vídeo fue la cuenta F100VillaMercedes de Instagram.


Pre pizzas el Buda Chacabuco
Pre pizzas El Buda de Chacabuco



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Informaron el mantenimiento de más caminos rurales en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Se sintió estafada en medio de la noche de Chacabuco

- Desagradable incidente en la madrugada de Chacabuco

- Novedades del tiempo de Chacabuco

- Necrológicas II del martes

Todavía se habla de esto:

- Pareja de Chacabuco en problemas en otra ciudad

- Inauguraron pavimento en un barrio de Chacabuco 

- Mix:

- Chacabuco en un medio nacional

- Colecta para las clases

- Música en el centro

- Choque y trasladado en las calles de Chacabuco

- Demorado en un barrio de Chacabuco

- Publican el libro de un premiado escritor de Chacabuco

- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa sobre la vigencia de subsidios a la energía eléctrica

- Buscan a ladrones que escaparon por Chacabuco

- Necrológicas I del martes

- Le robaron en la noche de Chacabuco






on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)