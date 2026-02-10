Mix: Chacabuco en un medio nacional - Colecta para las clases - Música en el centro

Breves.
Nacional. La puja por el aumento de las tasas en Chacabuco y la creación de la tasa por salud llegó a las páginas web de Clarín.
El medio nacional le dedicó un espacio al tema y citó declaraciones del concejal Ignacio Orsini de Somos acerca de la demanda por inconstitucionalidad presentada ante la Justicia.
Muchos medios provinciales y regionales se hicieron eco de esto y copiaron y pegaron la nota.
Colecta. River Solidario lanzó la Mochileada 2026. Se trata se la colecta de útiles escolares para niños de bajos recursos de cara al inicio del ciclo lectivo. Quienes quieran colaborar, se pueden acercar a Callao 130 de 19.00 y 21.00.
Música. En la noche del miércoles en la plaza San Martín se realizará la semifinal de la Konpe (tencia) de estilo libre desde las 22.00.
Participarán jóvenes de Chacabuco y General Viamonte.
El primer premio es de 35.000 pesos y el pase a la final. El segundo se llevará 20.000 pesos.
