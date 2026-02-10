martes, 10 de febrero de 2026

Choque y trasladado en las calles de Chacabuco

 


Este mediodía.

Este mediodía se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Choque en 25 de mayo y Vélez Sarsfield
Fotos de los vehículos y la accidentada sentada en la silla

Participaron un auto y una moto.

La conductora de la moto fue trasladada al Hospital en ambulancia. En principio fue asistida por los vecinos del barrio. Esperó en una silla la llegada del personal médico.

Ambos vehículos sufrieron daños.

Ocurrió en 25 de Mayo y Vélez Sarafield.

