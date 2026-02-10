Choque y trasladado en las calles de Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron un auto y una moto.
La conductora de la moto fue trasladada al Hospital en ambulancia. En principio fue asistida por los vecinos del barrio. Esperó en una silla la llegada del personal médico.
Ambos vehículos sufrieron daños.
Ocurrió en 25 de Mayo y Vélez Sarafield.
