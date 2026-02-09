Alta demanda de atención médica en la Guardia del Hospital de Chacabuco

Comunicado.
Desde la Secretaría de Salud del Municipio de Chacabuco se dieron a conocer los números de alta demanda de la Guardia del Hospital Municipal durante el último fin de semana. De esta forma, se manifestó que fueron 847 las atenciones brindadas, con 422 atenciones en la Guardia de adultos, 253 en Guardia Pediátrica y 50 salidas de ambulancia, entre otros servicios que incluyen ecografías, odontología, psicología, etcétera.
Se recomienda que, ante casos que no surgen de urgencia, asistir a la Guardia en horarios vespertinos, así como también hacer uso de los 14 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en los distintos puntos de la ciudad, con motivo de descomprimir la atención en Guardia, pudiendo así priorizar allí una atención más rápida para casos que lo ameriten. Además, se recordó que, ante consultas, está vigente el Sistema de Telemedicina, que funciona de manera rápida y eficaz sin necesidad de traslado.
Desde Salud se afirmó también que las estadísticas permiten solicitar y defender la Tasa de Salud, ya que cada dato refleja demanda real, atención sostenida y un sistema que funciona los 365 días del año.
“No hablamos de supuestos: hablamos de consultas, guardias, controles, derivaciones y respuestas concretas a la comunidad. La Tasa de Salud no es un impuesto abstracto, es la herramienta que garantiza recursos para sostener y mejorar la atención pública, fortalecer equipos, insumos y servicios que usan miles de vecinos. Defenderla es defender el acceso, la equidad y el derecho a la salud”, explicó.
