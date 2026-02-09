Concentración en la plaza principal de Chacabuco

Protesta.
Esta semana habrá una manifestación en la plaza principal de Chacabuco.
Se trata de una protesta planeada para el miércoles a las 19.00 en la plaza San Martín.
Es contra la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional en el Congreso de la República Argentina.
Convocan, entre otros, el Partido Obrero y el Nuevo MAS.
El PO difundió un manifiesto en el que se pudo leer sobre la reforma laboral: "Se trata de un ataque directo contra derechos conquistados por años de lucha. La reforma busca igualar al trabajador con el patrón, habilitar mayor explotación, precarizar el empleo y garantizar más ganancias para unos pocos a costa de salarios más bajos y mayor desempleo. Además, reduce impuestos a los empresarios y desfinancia la Anses, poniendo en riesgo las jubilaciones actuales y futuras".
"Este avance se sostiene con la complicidad y la pasividad de las centrales sindicales y la oposición patronal, mientras el gobierno negocia con gobernadores y la conducción de la CGT", se agregó.
