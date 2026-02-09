lunes, 9 de febrero de 2026

Concentración en la plaza principal de Chacabuco

 


Protesta.

Esta semana habrá una manifestación en la plaza principal de Chacabuco.



Se trata de una protesta planeada para el miércoles a las 19.00 en la plaza San Martín.

Es contra la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional en el Congreso de la República Argentina.

Convocan, entre otros, el Partido Obrero y el Nuevo MAS.

El PO difundió un manifiesto en el que se pudo leer sobre la reforma laboral: "Se trata de un ataque directo contra derechos conquistados por años de lucha. La reforma busca igualar al trabajador con el patrón, habilitar mayor explotación, precarizar el empleo y garantizar más ganancias para unos pocos a costa de salarios más bajos y mayor desempleo. Además, reduce impuestos a los empresarios y desfinancia la Anses, poniendo en riesgo las jubilaciones actuales y futuras".

"Este avance se sostiene con la complicidad y la pasividad de las centrales sindicales y la oposición patronal, mientras el gobierno negocia con gobernadores y la conducción de la CGT", se agregó.


Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

