Brindan un servicio comunitario de Salud Mental en Chacabuco

Para tener en cuenta.
El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires está brindando Servicio de Asistencia a la Comunidad en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Es un dispositivo de atención psicológica que brinda en temas como terapia de pareja; terapia individual para niños, adolescentes y adultos; y orientación para padres.
Las consultas se solicitan llamando al 2364442382 o al 154-699932/656444
El servicio no es gratuito. Se cobra el horario institucional que está por debajo del valor que tiene una consulta particular.
