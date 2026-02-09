lunes, 9 de febrero de 2026

Brindan un servicio comunitario de Salud Mental en Chacabuco



Para tener en cuenta. 

El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires está brindando Servicio de Asistencia a la Comunidad en Chacabuco.



Es un dispositivo de atención psicológica que brinda en temas como terapia de pareja; terapia individual para niños, adolescentes y adultos; y orientación para padres.

Las consultas se solicitan llamando al 2364442382 o al 154-699932/656444

El servicio no es gratuito. Se cobra el horario institucional que está por debajo del valor que tiene una consulta particular.


