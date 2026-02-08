Se realizó la caminata contra el cáncer en Chacabuco

Esta tarde.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó esta tarde, junto al presidente de ALCEC, Marcos Gallina, la primera caminata de concientización sobre el Cáncer Infantil por las calles del centro de la ciudad.
La bienvenida a la jornada estuvo a cargo de Gallina, quien agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó la importancia de visibilizar esta causa.
También se dirigió a los presentes la Dra. Celeste Trotti, quien mencionó una estadística que indica que en Argentina se registran alrededor de 1.400 casos de cáncer infantil por año. Señaló además que, con un tratamiento adecuado, el 80% de los casos puede curarse. “Por eso estas caminatas son importantes, para recordar que esta enfermedad existe y que es fundamental apoyar a la salud pública y a la ciencia en nuestro país”, expresó.
La profesional agregó que cuando una familia atraviesa una situación tan difícil y prolongada como esta, el acompañamiento del Estado resulta fundamental. “Me siento orgullosa de este equipo de trabajo y de seguir apoyando causas tan nobles”, afirmó.
En el cierre de las alocuciones, el Jefe Comunal agradeció la labor que realiza ALCAC en la concientización y el acompañamiento a las familias. Asimismo, destacó la importancia de generar conciencia y ratificó el compromiso del Estado municipal de estar presente y acompañar siempre a quienes atraviesan esta enfermedad.
