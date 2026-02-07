Robo en la oscuridad

En un barrio de Chacabuco.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que su familia sufrió un robo esta noche.
Volver a Chacabuquero.
Fue sustraída una garrafa de gas de una casa.
Ocurrió en Matheu entre Aristóbulo del Valle y Vicente López.
Se trata de un sector del barrio Las Palmeras que linda con el barrio Los Amigos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Festejo por final de una obra en Chacabuco
- Se conocieron cuántas motos se secuestraron en Chacabuco en enero
- Violento accidente en el centro de Chacabuco
- Video: Accidente en el acceso a Chacabuco
- Volvió a la casa y se dio cuenta que le habían robado
- Persecución a toda velocidad por Chacabuco
- Chacabuco fue incluído en una importante encuesta nacional
- Conflicto familiar por un auto en las afueras de Chacabuco
- Vecino agredido a patadas en las calles de Chacabuco
- Joven inconsciente en el centro de Chacabuco
- Una situación violenta en la zona céntrica de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Robo en la noche de Chacabuco
- Fondos para los bomberos del partido de Chacabuco
- Choque en una avenida de Chacabuco
- Detenido tras una curiosa situación en Chacabuco
- Policiales: Incidentes en la ciudad y en las afueras
- Emergencia en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario