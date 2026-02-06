Se conocieron cuántas motos se secuestraron en Chacabuco en enero

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dió a conocer el resumen de estadística de enero de 2026
Detalle:
Actas de infracciones 174.
Motocicletas retenidas 83.
Automóviles retenidos 11.
Licencias de conducir retenidas 36.
Equinos secuestrados 4.
