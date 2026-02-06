viernes, 6 de febrero de 2026

Se conocieron cuántas motos se secuestraron en Chacabuco en enero

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dió a conocer el resumen de estadística de enero de 2026



Detalle:

Actas de infracciones 174.

Motocicletas retenidas 83. 

Automóviles retenidos 11.

Licencias de conducir retenidas 36.

Equinos secuestrados 4.


