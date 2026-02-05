jueves, 5 de febrero de 2026

Una situación violenta en la zona céntrica de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró una situación violenta en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


La Policía debió intervenir ante llamados telefónicos que pedían auxilio para una vecina que estaba en su propia casa.

Al parecer, la ex pareja de la mujer se hizo presente en el lugar y la agredió. También habría producido daños en la casa.

El acusado se fue del lugar antes del arribo de los patrulleros. 

La vecina fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Ambas personas tienen alrededor de 40 años.

Ocurrió en Inmediaciones de Avellaneda y 12 de Febrero.


