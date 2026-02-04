miércoles, 4 de febrero de 2026

La Municipalidad de Chacabuco publicó una información importante para sus empleados



Comunicado

En el día de la fecha el gobierno municipal ha depositado los haberes, horas extras y guardias a todos los empleados municipales. Producto de una eficiente y austera administración se cumplió con el aumento del 4% pactado con los gremios en reunión paritarias.



También cabe destacar que cada aumento se refleja en los jubilados municipales. Una administración ordenada y eficiente permite llegar a cumplir con nuestros empleados ya que no sucede en todos los ámbitos estatales de la misma forma.

Seguiremos en este camino con mucha responsabilidad y cumpliendo con los compromisos asumidos con los trabajadores y con los vecinos.


Firma:

Secretaría de Gobierno 


