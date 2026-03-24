martes, 24 de marzo de 2026

Fallecimiento en Chacabuco

 

Últimas horas.

En las últimas horas se registró el fallecimiento de una persona de sexo femenino en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Tomó intervención la Justicia. El cuerpo fue trasladado desde el hospital a la morgue de Junín para la realización de una autopsia. Trascendió que podría tratarse de la derivación de un intento de suicidio.



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