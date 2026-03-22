Esta tarde.
Esta tarde se reportó un extraño hallazgo en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al.parecer, a raíz de un llamado telefónico la Policía dio con una moto que había sido prendida fuego. Trascendió que al chequear el número de serie del motor para tratar de identificar el rodado, se detectó que era marca Yamaha y tenía pedido de secuestro activo.
Ocurrió en horas de la tarde. Se había reportado un incendio a la vera de la ruta 30 camino a Chivilcoy.
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