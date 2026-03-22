domingo, 22 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: Delia.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Delia Zulma Galante viuda de Gioia. Falleció a los 79 años. Casa de duelo: Viamonte 286. Sepelio: a las 12.00.

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