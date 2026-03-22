domingo, 22 de marzo de 2026

Accidente en el acceso a Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó un accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Un motociclista fue trasladado al Hospital en ambulancia. Al parecer, cayó del rodado al pavimento. El vehículo es una Honda Wave 110.

Ocurrió en Inmediaciones de acceso Hipólito Yrigoyen y Cafulcurá, a la altura de la planta de Torres Americanas.

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