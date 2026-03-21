Demorado tras ser identificado en Chacabuco

Este sábado.
Una persona fue demorada este sábado tras ser identificada por la Patrulla Rural.
Volver a Chacabuquero.
Al ser consultada la base de datos de la Policía se determinó que sobre el sujeto pesaba un pedido de captura por una causa caratulada "Robo calificado", radicada en Junín.
Se lo notificó de la próxima audiencia judicial y luego recuperó la libertad.
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