- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
Carlos José Testa y Luisa Margarita Testa, 17 de marzo de 2026.
Claudio Javier Ruiz, 17 de marzo de 2026.
José Luis Scandizzo. Chacabuco, 16 de marzo de 2026.
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