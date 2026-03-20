viernes, 20 de marzo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

    

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

Carlos José Testa y Luisa Margarita Testa, 17 de marzo de 2026.

Claudio Javier Ruiz, 17 de marzo de 2026.

José Luis Scandizzo. Chacabuco, 16 de marzo de 2026.

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