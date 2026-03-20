viernes, 20 de marzo de 2026

Violento accidente de tránsito en Chacabuco

Choque

Esta tarde.

Esta tarde se registró una muy lento accidente de tránsito en la ciudad Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Participar en una moto y un vehículo de tipo utilitario. 

Una persona sexo femenino que iba en la moto quedó atorada en el vehículo y recién puedo ser liberada cuando arribó el lugar personal del Hospital.

Ocurrió en Sargento Cabral y Alberdi.

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