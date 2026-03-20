Le robaron en un negocio de Chacabuco

Esta mañana.
Un vecino dio a conocer que esta mañana sufrió un robo en un negocio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Según le contó el vecino a Chacabuquero, alrededor de las 8.00 estaba atendiendo al público y llegó una persona de sexo masculino que le pidió una muestra de un material. El comerciante cumplió con el pedido y el cliente se retiró. Sin embargo, el comerciante se dio cuenta que le faltaba el teléfono celular que había dejado en un estante del mostrador.
Según dijo el vecino, cuenta con videos de la situación pero no los difundirá porque espera que le devuelvan el equipo ante la difusión del hecho.
Ocurrió en Inmediaciones de Garay y Brandsen.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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