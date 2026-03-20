viernes, 20 de marzo de 2026

Estos son las alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta 

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las alertas por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Las mismas son de nivel amarillo hasta el momento y se extienden desde la tarde de este viernes hasta la madrugada del sábado.

La nueva granja Chacabuco pollo
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Los distritos alcanzados en la zona son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.

Hay probabilidad de lluvias desde la mañana de este viernes hasta la mañana del sábado.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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