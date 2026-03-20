Estos son las alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las alertas por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Las mismas son de nivel amarillo hasta el momento y se extienden desde la tarde de este viernes hasta la madrugada del sábado.
Los distritos alcanzados en la zona son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.
Hay probabilidad de lluvias desde la mañana de este viernes hasta la mañana del sábado.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Le dieron mi valija a otra persona en la estación de Chacabuco"
- Secuestraron motos: un conductor estaba alcoholizado en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Identificaron a un fallecido
- Incidentes afuera de una escuela de Chacabuco
- Novedades sobre la venta de pasajes de tren para personas y mascotas
- Comenzó a dictarse una licenciatura en Chacabuco
- Cambio en una licitación estratégica para Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hubo tres allanamientos contra el narcotráfico en Chacabuco
- Joven herido con un arma blanca en la noche de Chacabuco
- Más datos del accidente en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario