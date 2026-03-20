viernes, 20 de marzo de 2026

Corte programado de energía en un sector de Chacabuco

   

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer un corte programado de servicio.



Volver a Chacabuquero.

Sers el día Domingo 22 de marzo  en la Subestación N° 752, desde las 7.00 hasta las 11.00 afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Alte. Brown, Mendoza, 25 de mayo y Av. Saavedra.

Motiva este corte poda y mantenimiento en línea de media tensión.

Este corte se suspende por lluvia.


Para más información:

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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