Corte programado de energía en un sector de Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer un corte programado de servicio.
Volver a Chacabuquero.
Sers el día Domingo 22 de marzo en la Subestación N° 752, desde las 7.00 hasta las 11.00 afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Alte. Brown, Mendoza, 25 de mayo y Av. Saavedra.
Motiva este corte poda y mantenimiento en línea de media tensión.
Este corte se suspende por lluvia.
Para más información:
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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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