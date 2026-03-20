viernes, 20 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Marta.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Marta Ciminelli. Falleció a los 65 años. Casa de duelo: O'Higgins. Sepelio: 21 de marzo a las 10.00

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