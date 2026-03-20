Policiales: Novedades en el caso de la valija - Faltante

Se dio cuenta temprano.
Faltante. Esta mañana una vecina reportó un robo ante la Policía de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, se levantó de dormir y encontró que le habían distraído la batería de un rodado. Ocurrió en Inmediaciones de Moreno e Insiarte.
Valija. La vecina de Chivilcoy se comunicó con Chacabuquero para informar que su valija ya fue encontrada. La mujer la entregó en la estación de colectivos de Chacabuco.
Cabe recordar que por error los choferes de un colectivo entregaron la valija a otra persona en la noche del jueves.
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