Secuestraron motos: un conductor estaba alcoholizado en Chacabuco

Detalle.
La Subsecretaría de Tránsito de dio a conocer la actividad desarrollada a lo largo de este jueves en la ciudad de Chacabuco.
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Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas su conductor en estado de alcoholemia positivo.
En recorrido de móviles se labraron actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida.
Se retuvieron seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
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