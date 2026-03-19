jueves, 19 de marzo de 2026

Secuestraron motos: un conductor estaba alcoholizado en Chacabuco

 


Detalle.

La Subsecretaría de Tránsito de dio a conocer la actividad desarrollada a lo largo de este jueves en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas su conductor en estado de alcoholemia positivo.

En recorrido de móviles se labraron actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona no permitida.

Se retuvieron seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.


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