Policiales: Sigue la búsqueda - Demorada - Identificaron a un fallecido

Chacabuco y la zona.
Busqueda. Por lo menos hasta esta tarde no había sido recuperada la moto que fue robada el sábado por la noche en 25 de Mayo y Gutiérrez. La familia de la víctima sigue publicando en redes sociales la imagen del ladrón.
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Demorada. Una mujer fue demorada est tarde tras protagonizar incidentes en Inmediaciones de Mitre y Juan Manuel de Rosas. Lo último que se supo es que estaba arrojando piedras contra una casa.
Identificado. La Policía de Chivilcoy identificó a la persona que falleció esta tarde en un choque entre una camioneta y un auto ocurrido en la ruta 30 a la altura de Moquehuá. Se trata del ocupante de la camioneta que se incendió. Se llamaba Nicolás Sarrandel y era de Capitán Sarniento, según De Chivilcoy. El coche era guiado por Javier Nievas Montenegro de Lobos. Este último sufrió lesiones
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