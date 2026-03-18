miércoles, 18 de marzo de 2026

Más datos del accidente que sufrió una motociclista en Chacabuco


Esta mañana.

Esta mañana se registra un accidente de tránsito en la ciudad chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Una motociclista sufrió una caida luego que se cruzara en su camino un perro.  Ocurrió en Ituzaingó entre Bernardo de Yrigoyen y Aristóbulo del Valle. 

El corte perfecto chanchería
Chanchería El Corte Perfecto

La motociclista quedó tendida sobre el pavimento y fue atendida en principio por vecinos que luego llamaron a personal médico. También se acercó al lugar un bombero voluntario y la Policía. La mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia. Se llama Jorgelina Basile y tiene 44 años. Iba en una moto Keller 150cc.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:


- Principio de incendio en un auto

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas I del miércoles

- Choque en Chacabuco y un pedido al intendente

Todavía se habla de esto: 

- Choque en Chacabuco y un pedido al intendente 

- Transito: Detectaron gran cantidad de vehículos mal estacionados en Chacabuco

- Vecino involucrado en un choque fuera de Chacabuco 

- Salida de bomberos: incendio en un sector alejado de Chacabuco

- Instalaron cámaras de seguridad en una plazoleta de Chacabuco

- Piden ayuda para una madre de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: 

- Piden cuidar los caminos

- Marcan calle

 - Curso de RCP

- Joven herido en la madrugada de Chacabuco 

- El SMN mantiene las alertas para Chacabuco y la zona

- Cayeron motos, autos y caballos en los operativos de Chacabuco







on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)