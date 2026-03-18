Más datos del accidente que sufrió una motociclista en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registra un accidente de tránsito en la ciudad chacabuco.
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Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Una motociclista sufrió una caida luego que se cruzara en su camino un perro. Ocurrió en Ituzaingó entre Bernardo de Yrigoyen y Aristóbulo del Valle.
La motociclista quedó tendida sobre el pavimento y fue atendida en principio por vecinos que luego llamaron a personal médico. También se acercó al lugar un bombero voluntario y la Policía. La mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia. Se llama Jorgelina Basile y tiene 44 años. Iba en una moto Keller 150cc.
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