El SMN mantiene las alertas para Chacabuco y la zona

¿Para tener en cuenta?
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las alertas por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Son de nivel naranja para la mañana y amarilla para la tarde.
Los distritos de la región alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas.
Esto ocurre un día después que no se cumpliera el pronósticos de lluvias y tormentas para todo el lunes. Al igual que este martes temprano, no hubo nubes y la temperatura fue alta.
Pero si hay una Alerta Meteorológica emitida, hay que publicarla para que la comunidad esté prevenida.
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