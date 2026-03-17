martes, 17 de marzo de 2026

El SMN mantiene las alertas para Chacabuco y la zona

 


¿Para tener en cuenta?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las alertas por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Son de nivel naranja para la mañana y amarilla para la tarde.

Los distritos de la región alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas.

Esto ocurre un día después que no se cumpliera el pronósticos de lluvias y tormentas para todo el lunes. Al igual que este martes temprano, no hubo nubes y la temperatura fue alta.

Pero si hay una Alerta Meteorológica emitida, hay que publicarla para que la comunidad esté prevenida.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Joven herido en la madrugada de Chacabuco 

- Cayeron motos, autos y caballos en los operativos de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Choque y daño en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Mostraron el rellenado de una cava de Chacabuco

- Corte programado de energía en Chacabuco

- Incendio en un comercio de Chacabuco

- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco 

- Mix: 

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Quejas por una quema 

- Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco 

- Policiales de Chacabuco:

- Vecina hospitalizada

- Se entregó

- Detenidos

- Anunciaron proyectos para una localidad de Chacabuco




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)