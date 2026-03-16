Se trata normativa para regular un nuevo servicio que se presta en Chacabuco

Vacío jurídico.
En las próximas horas comenzará s tratarse la regulación de un servicio que comenzó a prestarse de un momento a otro sin demasiados preparativos.
Volver a Chacabuquero.
Se trata del proyecto de ordenanza para servicios de viajes particulares en auto como Uber.
Por el momento parece no haber nada que evite que un vecino o una vecina puedan comenzar a ganar unos pesos respondiendo a la demanda de particulares a traves de una aplicación móvil. Desde la Oficina de Habilitaciones se le contestó a Chacabuquero que nadie se ha acercado preguntando por Uber u otros servicios se semejantes.
Lo cierto es que aquel que maneje un auto que trabaja con Uber deberá contar con un seguro comercial como el de los remises porque una póliza común no cubre a los pasajeros en caso de un siniestro. Y un problema que también se genera es cómo se sabe si un auto trabaja oara Uber para su control.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
El proyecto de ordenanza sobre Uner y otro servicios semejantes presentado por Agustín Zarkovich debe comenzar a debatirse en las próximas horas.
Habilitaciones. Desde el área de Habilitaciones de la Municipalidad se recordó la importancia de realizar, previo a cualquier tipo de inversión —como alquiler, compra de inmueble o realización de obras— la prefactibilidad comercial, lo que permite garantizar que el proyecto pueda ser habilitado de acuerdo a la actividad, según lo establecido por la Ordenanza 4518/07, Artículo 7.
Este trámite puede realizarse de manera online y gratuita a través del sitio web del Municipio, o de forma presencial en la Oficina de Habilitaciones ubicada en Remedios de Escalada 232. Para más información, también se puede llamar al teléfono 452714.
Entre los rubros habilitados durante el mes pasado se encuentran: comidas naturales, venta de indumentaria femenina, almacén de comestibles, pinturería, venta minorista de electrodomésticos y artefactos para el hogar, equipos de audio y video, vivero y feedlot.
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