Que en paz descanse: Angélica.
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- María Angélica Toledo viuda Cruzco. Falleció a los.96 años. Casa de duelo: Juan Manuel de Rosas 129. Sepelio: lunes a las 10.00
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