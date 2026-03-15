domingo, 15 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Angélica.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - María Angélica Toledo viuda Cruzco. Falleció a los.96 años. Casa de duelo: Juan Manuel de Rosas 129. Sepelio: lunes a las 10.00

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