Anunciaron proyectos para una localidad de Chacabuco

Domingo.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó el acto conmemorativo por el 141° aniversario de la localidad de Castilla. La ceremonia oficial comenzó a las 10:30 de la mañana en la plaza central, donde fueron recibidas las banderas de ceremonia junto a representantes de instituciones y vecinos que se acercaron a participar de los festejos.
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El acto protocolar se inició con la bendición del cura párroco Daniel. Luego, el delegado de la localidad, Miguel Terrile, agradeció la presencia de las autoridades y de todos los vecinos que acompañaron la celebración del cumpleaños del pueblo.
Durante su discurso, el jefe comunal destacó el trabajo de los organizadores de las dos jornadas de festejos y el acompañamiento de distintas autoridades, entre ellas el Intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini; el delegado de Rivas, Hugo Alonzo; el delegado de Rawson, Gustavo Millán; y el delegado de Franklin, Eduardo De Lazzari, además de funcionarios, consejeros escolares, concejales y público en general.
En el marco del aniversario, Golía realizó importantes anuncios para la localidad. Informó que se está trabajando junto al municipio de Suipacha para fortalecer el sistema eléctrico, ya que actualmente Castilla recibe un refuerzo desde Rivas. Además, señaló que junto a la Cooperativa Eléctrica se proyecta la creación de un parque fotovoltaico, lo que permitirá mejorar el suministro energético, aportar mayor seguridad y generar ahorro para la comunidad.
El Intendente también destacó los avances en materia de salud, mencionando el proyecto de un centro oncológico en el hospital local, una obra histórica que permitirá que los pacientes que necesiten tratamientos de oncología no tengan que trasladarse a otras ciudades. Este servicio, además, estará disponible para vecinos de toda la región.
Finalmente, Golía aseguró que continuarán trabajando junto al delegado Terrile en nuevos proyectos para Castilla a lo largo del año.
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