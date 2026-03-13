viernes, 13 de marzo de 2026

Buscan casero para una escuela rural de Chacabuco

 


Oportunidad laboral.

El Consejo Escolar de Chacabuco está buscando casero para una escuela rural.



Volver a Chacabuquero.

Se trata de la escuela N°30 que está ubicada en el paraje San Patricio. Lo ideal es que los caseros tengan hijos en edad de cursar educación inicial o primaria.

Los interesados deben dirigirse de lunes a vienes al Consejo Escolar de Chacabuco que está ubicado en Reconquista y Pueyrredón. Por favor no envíen mensajes a El Chacabuquero. Esta es toda la información disponible.



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