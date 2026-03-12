Un detenido de Chacabuco tras un allanamiento por drogas

Procedimiento.
Un vecino de Chacabuco fue detenido en las últimas horas en un allanamiento por drogas realizado por la Policía que investiga el Tráfico de Estupefacientes.
Tiene 45 años y en su vivienda ubicada en Inmediaciones de la Estación de Trenes se secuestraron nueve plantas de marihuana, 20 plantines de la misma sustancia, un envoltorio con cocaína, una balanza de precisión, un teléfono celular, un frasco de vidrio con cogollos de marihuana, una tijera y otros elementos probatorios.
En el mismo marco, hubo otro Allanamiento en Chivilcoy donde se detuvo a un masculino de 28 años y se secuestraron tres plantas de marihuana, diez envoltorios de nylon con marihuana, ocho cigarrillos armados tipo “porro”, un teléfono celular, un moledor de granos y una balanza de precisión, entre otros elementos de interés para la causa. Tras el test orientativo y pesaje correspondiente, la sustancia arrojó un total de 13,495 kilogramos de marihuana.
Ambos detenidos están acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La causa se originó en el Departamento Judicial de Mercedes. El procedimiento en Chacabuco fue ejecutado por personal de otro distrito.
