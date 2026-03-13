Más datos: Demorado tras incidentes en el centro de Chacabuco

Esta noche.
La Policía demoró esta noche a un sujeto por causar incidentes en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, el sujeto se habría arrojado ante una ambulancia del Hospital para evitar que se desplazara. También golpeó el rodado. Por esa razón la Policía fue al lugar.
Cuatro patrulleros fueron enviados al lugar para contener al sujeto. Hubo forcejeos y tras 30 minutos la persona fue trasladado en un móvil al Hospital municipal donde se buscó que se calmara.
Ocurrió en inmediaciones de Mitre y Sarmiento.
Incidentes II. También hubo un altercado en una vivienda ubicada en inmediaciones de Garay y Santiago del Estero.
Allí una vecina llamó a la policía pasada la medianoche porque la ex pareja quería ingresar por la fuerza a su casa.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Un detenido de Chacabuco tras un allanamiento por drogas
- Retuvieron la moto de un menor por disturbios en Chacabuco y mucho más
Todavía se habla de esto:
- Confusa situación en un comercio de Chacabuco
- En alerta en Chacabuco por un robo
- Se supo cuánto cuesta reponer un contenedor quemado en Chacabuco
- Accidente de tránsito entre dos rutas en Chacabuco
- Transito: motos y licencias retenidos por motivos específicos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario