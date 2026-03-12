jueves, 12 de marzo de 2026

En alerta en Chacabuco por un robo

 

Esta tarde.

Hay una alerta en la región por un robo en la tarde de este jueves.



Se está buscando a una camioneta VW Saveiro y una moto Corven 110 blanca robadas en jurisdicción de Chivilcoy. Se cree que los ladrones pudieron haber escapado hacia Chacabuco para alcanzar la ruta 7.

La Policía se ha movilizado.


